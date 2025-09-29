Trasporto scolastico a Castel Baronia: l'amministrazione comunale fa chiarezza La risposta del sindaco all'interrogazione presentatata dalla minoranza

In merito alla vicensa del trasporto scolastico sollevata dalla minoranza, il sindaco di Castel Baronia Patrizia Reale precisa che: "fin dal momento dell’insediamento, l’amministrazione ha continuato a impegnarsi per affrontare tutte le problematiche ereditate dalla precedente gestione".

Il primo cittadino risponde ai consiglieri comunali Noè Matteo Pastore e Angelo Famiglietti. Ecco la nota:

Riscontro interrogazione urgente trasporto scolastico (prot. 4717 del 29.9.2025). In merito alle osservazioni sollevate dai consiglieri di minoranza sul trasporto scolastico, di cui all'interrogazione acquisita con prot. 4717 del 29.9.2025 è doveroso chiarire alcuni punti

fondamentali.

Non si tratta di un servizio di trasporto scolastico in senso proprio, bensì di un servizio di volontariato con compartecipazione, avente natura sperimentale. La Giunta comunale, con deliberazione n. 73 dell'8 settembre 2025, ha infatti approvato una soluzione alternativa, al solo fine di evitare la totale

eliminazione del servizio, che nelle condizioni attuali sarebbe stato insostenibile per l'ente.

La scelta nasce da una valutazione responsabile: l'attuale situazione finanziaria del Comune, aggravata da una gestione passata sconsiderata, che ha celato per anni i problemi di disavanzo, non consente di mantenere formule antieconomiche e sproporzionate ai reali numeri del servizio.

Per queste ragioni si è deciso di:

Utilizzare un automezzo comunale più piccolo, meno costoso, avvalersi della collaborazione di un'associazione di volontariato che mette a disposizione un autista qualificato, prevedere una quota di compartecipazione simbolica di euro 25,00 mensili per alunno, rispetto ai 50,00 euro mensili previsti negli anni precedenti (meno 50%), a fronte della quale il Comune continua a sostenere la parte prevalente dei costi (carburante, assicurazione, manutenzione, contributo all'associazione), riconoscere all'associazione un contributo di € 5.000,00 per l'intero anno scolastico, a fronte dei circa 20mila euro di costo del servizio esterno (meno 75%), sostenuti fino allo scorso anno scolastico, monitorare l'esperimento per l'intero anno scolastico, demandando al Consiglio Comunale la decisione finale sull'eventuale istituzione a regime.

La sicurezza dei bambini è garantita: i mezzi sono conformi agli standard normativi e gli autisti dispongono delle necessarie abilitazioni.

Desideriamo inoltre precisare che gli organi di controllo sono stati puntualmente informati della mala gestio che ha caratterizzato il Comune negli anni passati: mancata riscossione dei tributi - anche nei confronti di chi oggi siede nelle istituzioni - e mantenimento a bilancio di crediti inesigibili a copertura di spese certe.

Questa amministrazione non intende mentire ai cittadini né minimizzare le difficoltà. Al contrario, porteremo alla luce tutte le responsabilità e lavoreremo per restituire trasparenza, legalità e sostenibilità alla gestione comunale, nell'interesse della comunità e delle famiglie".