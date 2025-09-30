Marcia per la pace e non violenza: Savignano Irpino presente ad Accadia Al via un percorso di collaborazione tra diversi Comuni dei Monti Dauni, Sannio e Irpinia

Al via un percorso di collaborazione tra diversi Comuni dei Monti Dauni, del Sannio e dell’Irpinia per dar vita a una Regione della Pace, concepita come prima “zona libera dalla guerra” (war-free zone) del Mezzogiorno d’Italia.

Presente ad Accadia l'amministrazione comunale di Savignano Irpino, rappresentata dal vice sindaco Angela La Porta.

"L’iniziativa punta a promuovere un modello di economia autosostenibile, la creazione di una *“scuola della pace”* diffusa sul territorio e un impegno condiviso per trasformare i luoghi di conflitto e di produzione bellica in spazi di convivenza pacifica, cultura e sviluppo sostenibile.

Questa proposta rappresenta una tappa fondamentale di un processo di educazione alla pace e alla nonviolenza avviato da diversi anni e che, negli ultimi tempi, ha trovato espressione nella Marcia Itinerante organizzata dall’*Istituto Omnicomprensivo “Martin Luther King” di Accadia, scuola affiliata all’Unesco, in collaborazione con il Centro Gandhi di Pisa e con i quattro Comuni in cui l’istituto opera.

Quest’anno il Comune di Accadia ha ospitato la marcia, confermando il proprio impegno a sostegno dell’iniziativa.

Il percorso arricchito dalla partecipazione dell’organizzazione gandhiana *OraWorldMandala (Messico) e del network Global Gandhi, in collaborazione con i comuni aderenti per lo sviluppo della Regione della Pace e per la promozione di azioni concrete di riconversione delle industrie belliche e inquinanti presenti sul territorio, al fine di trasformare queste aree in spazi di vita, lavoro e produzione orientati alla sostenibilità e alla cultura della pace".