Aquino: "La mia decisione su Frezza si è rivelata provvidenziale" Montefredane, il sindaco dopo i fatti di Montesarchio

«Tanti, che avevano accolto con scetticismo – e in alcuni casi con ironia – la mia decisione di bloccare il concerto di Frezza previsto a Montefredane lo scorso 27 settembre, oggi possono comprendere quanto quella scelta sia stata provvidenziale». Così il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, dopo i tragici fatti di Montesarchio, dove durante un’esibizione dello stesso artista un ragazzo di 17 anni è stato colpito con una mazza da baseball ed è ora ricoverato in rianimazione.

17enne in coma farmacologico a Montesarchio

"La cronaca di Montesarchio, dove durante un’esibizione dello stesso artista un ragazzo di 17 anni è stato colpito con una mazza da baseball ed è ora ricoverato in rianimazione, ci impone una riflessione profonda sui modelli che vengono proposti alle nuove generazioni, anche attraverso la musica e gli eventi pubblici.

Siamo sempre più convinti che i giovani debbano potersi divertire nel rispetto delle regole, della convivenza civile e ripudiando ogni forma di violenza. Gli artisti, da parte loro, hanno la responsabilità di prendere le distanze da certe degenerazioni e di evitare l’uso di linguaggi o messaggi che possano alimentare comportamenti aggressivi o pericolosi".