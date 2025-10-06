Fatima Dello Russo e il sogno di entrare nei vigili del fuoco: giuramento a Roma

Fatima Dello Russo, 24enne mercoglianese ha prestato il giuramento come Vigile del fuoco nella caserma di Roma.
Alla giovane prima donna di Mercogliano che entra a far parte della grande famiglia dei vigili del fuoco giungono le congratulazioni dall'Irpinia per una lunga e proficua carriera. Una notizia che ha riempito di gioia e orgoglio la sua famiglia a partire dalle zie Maria Dello Russo e Anna.
Un giorno importante e da incorniciare. E' un sogno che si realizza per Fatima sin da piccola desiderosa di entrare a far parte del corpo dei vigili del fuoco. Un successo che dedica alla sua famiglia a partire dalla zia Maria.