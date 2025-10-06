Fatima Dello Russo e il sogno di entrare nei vigili del fuoco: giuramento a Roma Alla giovane prima donna di Mercogliano le congratulaazioni dall'Irpinia

Fatima Dello Russo, 24enne mercoglianese ha prestato il giuramento come Vigile del fuoco nella caserma di Roma.

Alla giovane prima donna di Mercogliano che entra a far parte della grande famiglia dei vigili del fuoco giungono le congratulazioni dall'Irpinia per una lunga e proficua carriera. Una notizia che ha riempito di gioia e orgoglio la sua famiglia a partire dalle zie Maria Dello Russo e Anna.

Un giorno importante e da incorniciare. E' un sogno che si realizza per Fatima sin da piccola desiderosa di entrare a far parte del corpo dei vigili del fuoco. Un successo che dedica alla sua famiglia a partire dalla zia Maria.