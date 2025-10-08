Solofra: approvata mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina Assessore Vietri: "gesto politico e culturale, un invito al dialogo"

Il consiglio comunale di Solofra ha approvato la mozione presentata dall’assessore alla cultura e pubblica istruzione Mariangela Vietri per il riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale.

"Con questo atto, l’Amministrazione comunale di Solofra ha voluto esprimere un chiaro segnale di solidarietà, pace e giustizia tra i popoli, riaffermando i valori universali sanciti dalla costituzione italiana, in particolare dall’articolo 11, che impegna il nostro Paese a promuovere un ordinamento internazionale fondato sulla pace e sulla cooperazione".

Nel suo intervento in aula, l’assessore Vietri ha sottolineato che «il riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina da parte del nostro Comune non è un atto diplomatico, ma un gesto politico e culturale, un invito al dialogo, alla convivenza pacifica e al rispetto reciproco».

La mozione impegna il comune di Solofra a: riconoscere formalmente lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, ad esprimere solidarietà e sostegno al popolo palestinese nel suo diritto all’autodeterminazione; trasmettere la mozione al Governo della Repubblica, al Ministero degli Affari Esteri e all’Anci, promuovere a livello locale iniziative culturali e di sensibilizzazione sui temi della pace, dei diritti umani e del dialogo interculturale.

L’Assessore Vietri ha infine evidenziato come Solofra, città dalle forti relazioni commerciali internazionali, «non possa che auspicare serenità e stabilità nei rapporti tra i popoli, fondamentali per la cooperazione economica e il benessere delle comunità».

La mozione è stata accolta con favore dal Consiglio Comunale, che ha riconosciuto in questo atto un segno concreto dell’impegno di Solofra per la promozione della pace e della cultura del dialogo.

«La pace non è mai una parte, ma un ponte; non è un privilegio, ma un diritto di tutti i popoli» — ha concluso l’Assessore Vietri.