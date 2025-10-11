L'Irpinia dei centenari ha una nuova regina: è Carmela Delle Gatti a Nusco A festeggiarla nella sua abitazione, parenti ed amici, insieme al sindaco Antonio Iuliano

L'Irpinia ha una nuova centenaria. E' Carmela Delle Gatti, a Nusco. A festeggiarla nella sua abitazione, parenti ed amici, insieme al sindaco Antonio Iuliano.

L'amministrazione comunale le ha donato una targa ricordo in occasione del lieto evento: "Cento anni sono un risultato straordinario, rappresentano una vita ricca di esperienze, emozioni e ricorsi indelebili.

E' un traguardo raro e prezioso che merita di essere celebrato con gioia. Tanti auguri per i tuoi splendidi 100 anni".

Così Giovanni Marino, grande e attento appassionato della storia locale, citando una frase del noto scrittore, drammaturgo e librettista austriaco Hugo von Hofmannsthal:

"Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni".

Un traguardo importante quello di Carmela, donna dalle grandi doti umane, vita semplice, fatta di sacrifici, amore e rispetto verso gli altri, in terra d'Irpinia, dove vive la donna più longeva in Italia, a Sturno, Lucia Laura Sangenito (Clicca qui per rivederla) con ben 114 anni e 323 giorni