Ariano: condotta di nuovo rotta a Cariello e acqua a go go lungo la strada Le reti idriche colabrodo in Irpinia

Condotta di nuovo rotta ad Ariano Irpino in contrada Cariello e acqua a go go lungo la strada. "E' la stessa perdita segnalata dai residenti, lo scorso 16 agosto (leggi qui il precedente articolo) con la successiva riparazione avvenuta tre giorni dopo la nostra denuncia. (Qui l'articolo di riferimento).

"Dopo la "riparazione", oltre al mancato ripristino siamo di nuovo punto e a capo. E poi stiamo senz'acqua".

La strada versa da anni in pessime condizioni con disagi per i residenti soprattutto nei mesi invernali alle prese con neve e ghiaccio. Ma il problema acqua, quello non manca mai. 365 giorni all'anno tra rotture e sospensioni idriche.