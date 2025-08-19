Ariano: perdita d'acqua riparata a Cariello e freno allo spreco

Riparata da parte degli operai dell'alto calore la perdita d'acqua di contrada Cariello ad Ariano Irpino. Era stata una donna attraverso il nostro giornale a denunciare il grave disagio.
"E' da più di venti giorni che l'acqua si spreca lungo la strada e noi lottiamo in casa con una persona allettata e bambini. Vergognoso".
A distanza di poco tempo la risposta da parte dell'ente con le operazioni di scavo, sistemazione della tubazione ed eliminazione dello spreco.
Una zona quella in questione alle prese con una serie di disagi soprattutto nei mesi invernali, durante neve e ghiaccio.