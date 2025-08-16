"Ho una persona allettata e bambini: dentro manca l'acqua e fuori si spreca"

"E' da più di venti giorni che l'acqua si spreca un strada e noi lottiamo in casa ogni giorno con una persona allettata e i bambini. Vergognoso".
E' la denuncia a Ottopagine di una donna da contrada Cariello ad Ariano Irpino. Una zona che conosciamo molto bene, soprattutto nei mesi invernali, spesso alle prese con i disagi legati a neve e ghiaccio. Di emergenza in emergenza.
Un'impresa arrivare fino in fondo a causa delle pessime condizioni in cui versa la strada. Buche enormi e voragini. Una tratto davvero impraticabile. A questo si aggiungono le perdite di acqua. Il prezioso liquido finisce in una grata e in una cunetta, lungo un canale. Viene rivolto un appello all'alto calore ad intervenire al più presto.