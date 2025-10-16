Piani di protezione civile in Campania: parte la sfida di 8 comuni della Baronia Primo percorso di formazione in attesa della firma della convenzone dopo il finanziamento regionale

Gli 8 Comuni della Baronia, in attesa della firma della convenzione per il finanziamento ricevuto dalla Regione Campania per l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile e di quello Intercomunale iniziano un primo percorso di formazione.

Questa prima fase vede coinvolti i nuovi iscritti ai vari gruppi comunali degli 8 Comuni della Baronia: Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda.

Questa prima formazione è stata molto voluta dalle 8 amministrazioni comunali che nei mesi scorsi hanno provveduto con avvisi pubblici al reclutamento dei nuovi Volontari. Grande impulso è venuto dal comune capofila Vallata guidato dal dinamico sindaco Giuseppe Leone, che ha messo a disposizione il fabbricato comunale dell'incubatore di impresa posto nell' area Pip di Vallata, nei pressi del casello autostradale.

Si svolgeranno 4 moduli formativi sui principi base della protezione civile a cura di Giovanni Maggino e Francesco Giacobbe, tra i più attivi entrambi sul territorio, grazie alla loro esperienza maturata sul campo.

Come già dall'impostazione data in fase di progettazione gli 8 Comuni puntano molto sulla valorizzazione del volontario e sul rafforzamento dei Gruppi Comunali anche e soprattutto in chiave intercomunale