Carabiniere muore colto da malore: addio al maresciallo Picardi, aveva 47 anni Dramma a Santo Stefano del Sole. Lutto anche a Chiusano San Domenico: Addio ad un ragazzo splendido

Avellino e pronvincia in lutto per la morte improvvisa del maresciallo Adriano Picardi, carabiniere in forze al Noe di Napoli. Il militare è morto improvvisamente a casa sua, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Aveva 47 anni Picardi, che lascia moglie, figli e i familiari. Il militare è morto stamane improvvisamente a casa sua a Santo Stefano del Sole e a nulla sono serviti i soccorsi. "Siamo distrutti – racconta il sindaco di Santo Stefano, Gerardo Santoli -. Questo lutto ha colpito ogni famiglia e tutta la comunità si stringe intorno ai suoi parenti e familiari. Un dolore immenso, inaspettato, un risveglio tragico per la nostra piccola comunità". Originario di Chiusano San Domenico, Picardi era amato e benvoluto da tutti. "Anche la nostra comunità è in lutto – racconta il sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis -. Eravamo coetanei io e Adriano, che aveva sempre mantenuto forte e saldo il legame con le sue radici. Un uomo eccellente, un carabiniere esemplare, sempre disponibile con tutti. Adriano era una persona perbene, un ufficiale dei Carabinieri , dotato di grande valore umano e familiare.

Ci lascia un ragazzo splendido , onesto e di grande spessore. Un dolore immenso che sconvolge una Comunità . L’intero paese si stringe alla Famiglia intera! Adriano che la terra ti sia lieve".