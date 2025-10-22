Valle del Cervaro, nuovo asfalto sulla statale 90: Anas e Rfi in campo

Il sindaco di Savignano Irpino: "La sinergia tra enti dà sempre buoni frutti"

valle del cervaro nuovo asfalto sulla statale 90 anas e rfi in campo

Viabilità nella Valle del Cervaro

Savignano Irpino.  

Lavori di pavimentazione della statale 90 delle Puglie da pare di Anas spa, del gruppo ferrovie, struttura territoriale della Campania.

"La sinergia tra enti - afferma Fabio Della Marra, sindaco di Savignano Irpino - dà sempre buoni frutti. Continuano negli anni gli interventi di manutenzione straordinaria.

Quella di oggi resta un opera importante per la nostra traversata interna frutto di attenta programmazione e di attenzione per i territori.

Un ringraziamento speciale all’ingegnere Vincenzo Bifulco che da anni rivolge senza sosta una particolare attenzione ad un'arteria fondamentale per la soapravvivenza di quest'area interna. Esserci per essere !

Ultime Notizie