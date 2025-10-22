Valle del Cervaro, nuovo asfalto sulla statale 90: Anas e Rfi in campo

Lavori di pavimentazione della statale 90 delle Puglie da pare di Anas spa, del gruppo ferrovie, struttura territoriale della Campania.
"La sinergia tra enti - afferma Fabio Della Marra, sindaco di Savignano Irpino - dà sempre buoni frutti. Continuano negli anni gli interventi di manutenzione straordinaria.
Quella di oggi resta un opera importante per la nostra traversata interna frutto di attenta programmazione e di attenzione per i territori.
Un ringraziamento speciale all’ingegnere Vincenzo Bifulco che da anni rivolge senza sosta una particolare attenzione ad un'arteria fondamentale per la soapravvivenza di quest'area interna. Esserci per essere !