Mercogliano: si inaugura un nuovo centro per le famiglie Un ambiente rinnovato e concepito a misura di bambino

Conto alla rovescia a Mercogliano in Irpinia per l'inaugurazione del nuovo centro per le famiglie: "L'abbraccio".

L'appuntamento è per domani, venerdì 24 ottobre alle ore 11.00 al centro polifunzionale, fondazione

"G&L Santangelo". Progetto realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia, presidenza del consiglio dei ministri.

La presentazione dell'evento con gli interventi di:

Vitaliano Della Sala, presidente della fondazione Santangelo e parroco di Mercogliano

Lucia Pescatore, presidente Cda consorzio ambito A02

Carmine De Fazio, presidente assemblea dei sindaci del consorzio Ambito A02

Vittorio D’Alessio, sindaco di Mercogliano

Sindaci e delegati dei comuni del consorzio per il welfare integrato Ambito A02

Michele Leo, direttore consorzio per il welfare integrato ambito A02

Rosaria Cappabianca, presidente cooperativa Intra di Avellino

Marisa Lena, responsabile area tecnica sociale del consorzio ambito A02

Il centro per le famiglie “L’abbraccio”, uno dei tre centri dell’ambito territoriale sociale A02, svolge la sua mission all’interno della struttura della fondazione Giuseppe e Luisa Santangelo, già sede del centro polifunzionale per minori e dell’oratorio centro giovanile “Don Bosco” di Mercogliano.

Il centro costituisce il luogo protetto e professionale dove i minori e le loro famiglie trovano supporto adeguato grazie ad un ambiente rinnovato e concepito a misura di bambino, capace di garantire un’atmosfera serena e facilitante per ogni incontro.

Il servizio mira a rafforzare le competenze genitoriali e a migliorare la qualità della relazione e della comunicazione all’interno del nucleo familiare. Si propone di attuare azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025- 2027, che rappresenta il principale strumento programmatico e di indirizzo delle politiche nazionali a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.