Avellino, lavori in via Piave: stop all'acqua in centro il 27 ottobre Rubinetti a secco per lavori all'ex Dante Alighieri

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, dovendo effettuare un intervento programmato di manutenzione che prevede lo spostamento di una condotta idrica in via Piave di Avellino (cantiere ex scuola Dante Alighieri), si rende necessario effettuare la chiusura dell’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di Lunedì 27 Ottobre nelle seguenti strade (con indicazione dei numeri civici). Via Piave (dal civico 92 al 156); Via Modestino Romagnoli (dal civico 2 al 12 e dall’1 al 13); Via Felice Saponara (dal civico 1 al 15); Via Padre Paolo Manna (dal civico 1 al 7). Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.