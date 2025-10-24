Un'altra perdita dimenticata: ecco Brecceto-Cesine ad Ariano Si tratta dell'ennesimo spreco che va ad aggiungersi ad un lungo e interminabile elenco

Un'altra perdita dimenticata. Un altro spreco che va ad aggiungersi ad un lungo e interminabile elenco. Siamo in località Brecceto-Cesine ad Ariano Irpino, all'imbocco di una traversa.

"Da settimane - ci dice un residente - si registra una perdita di acqua e nessuno interviene. E intanto le sospensioni serali, quelle non mancano mai. Confidiamo come avvenuto per il caso risolto a Cardito nell'intervento dell'amministratore unico di alto calore servizi di Avellino Alfonsina De Felice".

E non è solo l'unico caso. Perdite a volontà si registrano lungo la strada provinciale che da rione Martiri porta allo scalo ferroviario a Cerreto. Ed ancora all'imbocco di Patrierno e lungo la 414 in direzione Montecalvo Irpino.