Elezioni, corsa a tre a Monteforte Irpino: Siricio, De Falco e Valentino

Per Monteforte Irpino sono tre le liste che scendono in campo per la guida del Comune.
Fabio Siricio (lista E' Ora)
Luigi Pescatore
Giuliano Del Mastro
Martino De Falco
Vincenzo Ercolino
Massimo Vitale
Pasquale Capriglione
Giovanni Mazzola
Valentina Venuti
Angelo Melillo
Elisabetta Iannaccone
Valentina Sparano
Katia Renzulli
Francesca De Santis
MariaAntonietta De Sapio
Sara Frongillo
Giulia Valentino (lista Noi per Monteforte)
Antonio Nazzaro
Gianvito Della Bella
Angelo Damiano
Salvatore D'Amore
Mario Montuori
Vinciguerra Guido
Mirko Marano
Gepi Martone
Ercolino Matteo
Carmine Marinelli
Natascia cilio
Enza Montuori
Giusy Carraturo
Donatella Buglione
Sara de Vito
Annarita de Micco
Paolo De Falco (Lista Scegliamo Monteforte)
Pellegrino Festa
Mariano Fusco
Giuseppe Ferrara detto Pippo
Franco Tessitore
Giuseppe Gallo
Gennaro Pascale
Giovanni de Cunzo
Martino Santulli
Dario De Angelis
Anna De Fazio
Daniela Festa
Maria Grandi
Hillary Pascale
Rosa De Sapio
Lucia Limone
Simona Lo Conte