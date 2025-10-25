Elezioni, corsa a tre a Monteforte Irpino: Siricio, De Falco e Valentino

Monteforte Irpino.  

Per Monteforte Irpino sono tre le liste che scendono in campo per la guida del Comune. 

Fabio Siricio (lista E' Ora)

Luigi Pescatore 

Giuliano Del Mastro  

Martino De Falco 

Vincenzo Ercolino 

Massimo Vitale 

Pasquale Capriglione 

Giovanni Mazzola 

Valentina Venuti  

Angelo Melillo 

Elisabetta Iannaccone 

Valentina Sparano 

Katia Renzulli  

Francesca De Santis 

MariaAntonietta De Sapio 

Sara Frongillo  

 

Giulia Valentino (lista Noi per Monteforte)
Antonio Nazzaro
Gianvito Della Bella
Angelo Damiano
Salvatore D'Amore
Mario Montuori
Vinciguerra Guido
Mirko Marano
Gepi Martone
Ercolino Matteo
Carmine Marinelli
Natascia cilio
Enza Montuori
Giusy Carraturo
Donatella Buglione
Sara de Vito
Annarita de Micco

 

 Paolo De Falco (Lista Scegliamo Monteforte)

Pellegrino Festa
Mariano Fusco
Giuseppe Ferrara detto Pippo
Franco Tessitore
Giuseppe Gallo
Gennaro Pascale
Giovanni de Cunzo
Martino Santulli
Dario De Angelis
Anna De Fazio
Daniela Festa
Maria Grandi
Hillary Pascale
Rosa De Sapio
Lucia Limone
Simona Lo Conte

