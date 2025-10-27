Verifiche tecniche: scuole superiori chiuse anche domani ad Ariano Nuova ordinanza da parte del sindaco Enrico Franza

Nuova ordinanza sindacale firmata dal sindaco Enrico Franza ad Ariano Irpino. Riguarda la chiusura di tutti gli istituti scolastici di istruzione di secondo grado sul territorio per la giornata di domani, martedì 28 ottobre, a seguito del perdurare delle verifiche tecniche di competenza della provincia di Avellino.

Ecco il testo dell'ordinanza

II sindaco

premesso che con ordinanza sindacale n. 29 del 26 ottobre 2025 è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio comunale di Ariano Irpino, per consentire le necessarie verifiche tecniche di sicurezza sugli edifici scolastici, in seguito alle scosse di terremoto con epicentro registrato a Montefredane (AV), sebbene non avvertite anche nel territorio comunale di Ariano Irpino.

Considerato che

le verifiche di competenza della Provincia di Avellino, riguardanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, non risultano ancora concluse e sono tuttora in corso, si rende pertanto necessario prorogare la chiusura solo dei suddetti istituti per garantire la sicurezza di studenti, personale docente e non docente e di tutta l’utenza interessata.

Ritenuto opportuno e necessario disporre la chiusura temporanea degli edifici scolastici di competenza provinciale fino al completamento delle verifiche, visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l’art. 50; lo statuto comunale.

Ordina

1) la chiusura degli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio del Comune di Ariano Irpino per la giornata di martedì 28 ottobre 2025, al fine di consentire il completamento delle verifiche tecniche in corso da parte della Provincia di Avellino.

2) il divieto di accesso a tutti i plessi scolastici del territorio comunale per la giornata sopra indicata, fatta eccezione per il personale tecnico incaricato delle verifiche di tecniche e valutazione del danno, per il personale dell'Ufficio Tecnico della provincia di Avellino, per le Forze dell'Ordine e per il personale di Protezione Civile nell'esercizio delle proprie funzioni e per i tecnici incaricati dagli Istituti Scolastici in adempimento del D.lgs. 81/2008;

3) alla Polizia Municipale di assicurare l’esecuzione della presente ordinanza e di supportare, per quanto di competenza, le attività di controllo e informazione all’utenza.

Dispone

La pubblicazione sull’albo pretorio online dell’Ente e la trasmissione della presente ordinanza, alla Provincia di Avellino settore edilizia scolastica, ai dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del territorio comunale, alla prefettura di Avellino, al commissariato di polizia di Ariano Irpino, al comando compagnia carabinieri di Ariano Irpino, al comando di polizia municipale.

Contro l'ordinanza è ammesso: ricorso al tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni.