Circuito giovanile di Aquathlon a Vallata, Leone: "Grande orgoglio" Il sindaco rilancia il valore dello sport come strumento educativo e sociale nelle aree interne

Vallata in provincia di Avellino, ha ospitato con entusiasmo la 3ª Tappa del Circuito Giovanile di Aquathlon “Le 5 Province”, un evento che ha visto protagonisti decine di giovani atleti provenienti da tutta la Campania.

Lo riporta in maniera puntuale la federazione italiana triathlon comitato regionale Campania nella sua pagina ufficiale.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Campania della Fitri in collaborazione con Kronos Triathlon, si è svolta presso la nuovissima struttura della Olympia Sport, che si è distinta non solo per la qualità degli impianti, ma soprattutto per la volontà di impegnarsi attivamente nella promozione dello sport giovanile.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di promozione sportiva giovanile che il Comitato Regionale porta avanti con determinazione, coinvolgendo attivamente gli impianti natatori della regione e valorizzando le realtà locali. L’obiettivo è chiaro: investire nei giovani, vera linfa vitale per il futuro del triathlon e dello sport in generale.

Grande soddisfazione è stata espressa dai tecnici e dalle società partecipanti, che con passione e dedizione stanno contribuendo alla crescita di questo importante circuito. L’impegno condiviso ha reso l’evento non solo una competizione, ma anche un momento di incontro, formazione e divertimento per tutti i partecipanti.

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi della Olympia Sport, il cui preziosissimo aiuto e supporto ha reso possibile la perfetta riuscita della giornata. La loro disponibilità e professionalità sono state fondamentali per accogliere al meglio atleti, tecnici e famiglie.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, è intervenuto anche il sindaco di Vallata, Giuseppe Leone, che ha voluto omaggiare personalmente i giovani atleti e ringraziare il comitato per il lavoro svolto. Le sue parole hanno ribadito il valore dello sport come strumento educativo e sociale, capace di unire e valorizzare le comunità.

"Questi ragazzi rappresentano il futuro - ha dichiarato il sindaco - e vedere tanta energia e passione è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità".

Il circuito “Le 5 province” prosegue il suo cammino, portando con sé entusiasmo, spirito sportivo e un messaggio chiaro: investire nei giovani è investire nel domani.