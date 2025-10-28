Monteforte, il giovane Pasquale Capriglione: credo nel cambiamento del mio paese Animato dal desiderio di dare un contributo concreto al suo territorio

Giovane, intraprendente e determinato. Pasquale Capriglione per la prima volta scende in campo, animato dal desiderio di dare un contributo concreto al suo territorio e di essere parte attiva di un progetto di rinnovamento e crescita per la comunità.

Capriglione è candidato nella lista “È Ora”, che sostiene Fabio Siricio come candidato sindaco. Una squadra composta da volti nuovi, un gruppo giovane, motivato e unito dall’obiettivo di portare una ventata di novità, trasparenza e partecipazione nella vita amministrativa del comune.

“Ho deciso di candidarmi perché credo che il cambiamento parta da noi, da chi vive ogni giorno la realtà del paese e vuole migliorarla” - afferma Capriglione- “Monteforte ha bisogno di nuove energie e di una visione condivisa, soprattutto sul piano culturale e sociale”.

Nel programma, un’attenzione particolare è riservata ai giovani, considerati motore del riscatto e protagonisti del futuro della comunità.

Su questi principi si fonda anche l’impegno di Pasquale Capriglione, convinto che la partecipazione attiva e il dialogo possano rappresentare la base per una nuova stagione di crescita collettiva.

Con entusiasmo e senso di responsabilità, Pasquale crede fermamente che solo attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, la cultura e la partecipazione attiva si possa realizzare un reale cambiamento sociale.