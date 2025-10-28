Ariano valorizza il suo castello, Franza: "Luogo identitario della nostra città" Una nuova scala che collega la struttura adibita ad ospitare il museo archeologico

Una nuova scala che collega la struttura adibita ad ospitare il museo archeologico, al piano calpestio dei camminamenti del castello normanno ad Ariano Irpino. A darne notizia è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Un collegamento che non è mai esistito per decenni, e che oggi restituisce continuità e accessibilità a un luogo identitario della nostra città.

Dopo il ripristino dei camminamenti, prima inaccessibili, e l'installazione di un binocolo panoramico, compiamo un altro passo in avanti nella valorizzazione del nostro castello e del museo archeologico, che presto, grazie a questi interventi, avrà finalmente la sua sede naturale".

L'obiettivo è quello di valorizzare un grande patrimonio storico della città e incentivare sempre di più il turismo.

E' di due giorni fa l'ennesima tappa domenicale in città da parte di una comitiva pugliese. Turisti sempre più attratti dalle eccellenze del territorio, che hanno espresso un giudizio complessivo positovo sulla città ed in modo particolere sui lavori eseguiti ottimamente nel centro storico.