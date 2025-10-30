Anche ad Avellino una tassa di soggiorno per i turisti: ecco le tariffe La proposta in Comune, la riunione: 1,50 - 2,00 al giorno per i primi 3 giorni di permanenza

Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre 2025, presso la sede del Comune di Avellino, si è tenuta una riunione dedicata alle prospettive di sviluppo turistico della città.

Hanno accolto l’invito del Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, le Associazioni di Confesercenti, Confcommercio, Camera di Commercio e Anpa. Assente la Federalberghi.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la necessità di una collaborazione attiva tra l’Ente e gli operatori economici del settore turistico, con l’obiettivo di promuovere eventi e percorsi capaci di mettere in luce le eccellenze del territorio. Tra le proposte discusse figurano la valorizzazione degli spazi culturali cittadini, la promozione delle cantine vinicole della provincia e la creazione di itinerari

enogastronomici dedicati ai prodotti tipici irpini.

Il Comune capoluogo, in qualità di ente guida per il turismo locale, intende farsi promotore di una strategia condivisa di rilancio, che punti sulle peculiarità morfologiche, culturali e produttive di Avellino e del suo territorio. Si auspica la piena collaborazione delle associazioni di categoria, delle imprese e di tutti gli attori locali per costruire insieme un modello di sviluppo turistico sostenibile,

capace di generare crescita economica e valorizzazione del territorio.

Nel corso dell’incontro è stata positivamente valutata la proposta di introdurre un’imposta di soggiorno compresa tra 1,50 e 2,00 euro al giorno, applicabile solo per i primi tre giorni di permanenza. L’introito di tale misura, già in vigore in gran parte dei Comuni italiani, sarà destinato alla promozione del turismo locale e del territorio.