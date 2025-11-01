Monteforte Irpino, riqualificazione del cimitero con l'indennità di sindaco Le proposte, la rubrica sui social per conoscere i candidati

"Se diventassi sindaco di Monteforte Irpino, la prima cosa che farei sarebbe quella di devolvere la mia indennità per avviare la riqualificazione del cimitero comunale. Noi siamo quello che diamo, non quello che riceviamo", sottolinea Fabio Siricio, candidato sindaco di Monteforte, che è al lavoro in modo incessante con tutta la sua squadra per mettere a punto tutti i dettagli del programma elettorale. Programma che sarà presentato questa sera, sabato 1 novembre, nella sede del comitato di piazza Umberto dalle 19.30 in poi, al cui interno sarà anche possibile assistere alle partite di calcio di Avellino e Napoli. " Sarà solo la prima tappa del nostro "viaggio elettorale" sul territorio.

Incontreremo cittadini e associazioni nei vari quartieri di Monteforte e ci aprirermo al confronto con tutti, perché vogliamo dar vita a un programma partecipato, visto che la nostra sarà un'ammminstrazione che aprirà porte e finestre di Palazzo Loffredo. Pertanto, rinnovo l'invito ai miei competitor di un confronto pubblico, perché credo sia giusto che i cittadini abbiano la possibilità di ascoltare le proposte di ognuno di noi".

Durante gli incontri in cinque quartieri di Monteforte, ribattezzati L'ora della Verità, i candidati forniranno gli strumenti utili ad esercitare il diritto al voto, come la matita, la relazione dei commissari prefettizi, l'approvazione del Piano economico finanziario, la relazione conclusiva e, ovviamente, il programma elettorale. Intanto, proprio per assecondare l'esigenza di una campagna elettorale trasparente e di massima apertura al dialogo, la lista ha ideato una rubrica sui social, L'Ora Libera, con una intervista doppia ai candidati, utile a conoscere tutti i componenti della lista e le loro idee per lo sviluppo di Monteforte Irpino.