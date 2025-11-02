Montefredane, verifiche post sisma: domani verranno illustrati i risultati La conferenza stampa si terrà presso l'aula consiliare "Pisano" alle 16.00

di Paola Iandolo

Domani lunedì 3 novembre 2025, alle ore 16:00, presso l’Aula Consiliare “G. Pisano” del Comune di Montefredane, si terrà una conferenza stampa per illustrare gli esiti delle ispezioni tecniche e i risultati delle analisi in “Time History” condotte sulla scuola di Via Roma.

All’incontro interverranno il sindaco Ciro Aquino, il professore Mariano Modano, titolare della cattedra di Scienze delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e l’ingegnere Domenico Santoro, Responsabile dell’Area Tecnica comunale.

Durante la conferenza saranno inoltre presentate le iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale a seguito degli eventi sismici del 25 e 26 ottobre 2025, che hanno avuto epicentro nel territorio di Montefredane.