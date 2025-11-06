Lavori alle condotte e sorgenti a secco: stop all'acqua in Irpinia, ecco dove Oggi e stanotte rubinetti a secco, ecco dove

Alto Calore Servizi S.p.A., dovendo eseguire lavori per il collegamento di una nuova condotta nel territorio del Comune di Altavilla irpina, comunica che il giorno 6 Novembre (Giovedì) sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14:00 fino al termine dei lavori. L’orario indicato è quello di effettiva apertura degli organi di manovra della condotta distributrice mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Rubinetti a secco stanotte

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Venerdì 7 Novembre, dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni, con indicazione delle rispettive zone. Montella (Contrade Tagliabosco e Scuozzo, zone limitrofe); Nusco (Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara); Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Piana, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Sant’Angelo Dei Lombardi (Centro abitato, Casa Circondariale, zone limitrofe, Centro Anziani); MUGNANO DEL CARDINALE; MONTEFORTE IRPINO (Località Alvanella). Grottolella, Montefusco, Parolise, Santa Paolina, San Potito Principato Ultra, Sorbo Serpico.