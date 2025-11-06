Lavori alle condotte e sorgenti a secco: stop all'acqua in Irpinia, ecco dove

Oggi e stanotte rubinetti a secco, ecco dove

lavori alle condotte e sorgenti a secco stop all acqua in irpinia ecco dove
Avellino.  

Alto Calore Servizi S.p.A., dovendo eseguire lavori per il collegamento di una nuova condotta nel territorio del Comune di Altavilla irpina, comunica che il giorno 6 Novembre (Giovedì) sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14:00 fino al termine dei lavori. L’orario indicato è quello di effettiva apertura degli organi di manovra della condotta distributrice mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse. 

Rubinetti a secco stanotte

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Venerdì 7 Novembre, dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni, con indicazione delle rispettive zone. Montella (Contrade Tagliabosco e Scuozzo, zone limitrofe); Nusco (Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara); Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Piana, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Sant’Angelo Dei Lombardi (Centro abitato, Casa Circondariale, zone limitrofe, Centro Anziani); MUGNANO DEL CARDINALE; MONTEFORTE IRPINO (Località Alvanella).  Grottolella, Montefusco, Parolise, Santa Paolina, San Potito Principato Ultra, Sorbo Serpico.

