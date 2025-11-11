"Montevergine, ecco le immagini dell’inizio della giornata odierna in una foto". Così i responsabili dell'osservatorio di Montevergine sui social. "Il Partenio si prepara a vivere una serie giornata di bel tempo. Le temperature sono destinate ad aumentare, anche in maniera significativa.". Si legge nel post a corredo del suggestivo scatto che mostra il panorama mozzafiato che si ammira dal Partenio.
Autunno magico sul Partenio: panorama mozzafiato e temperature in risalita
Scatti dalla vetta . Le immagini e racconti dell'Osservatorio di Montevergine
Mercogliano.