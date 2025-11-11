Grottaminarda: al via realizzazione tribuna ospiti alla stadio Romano

Partiti i lavori per la realizzazione della tribuna ospiti dello Stadio "Massimo Romano". Già realizzato lo scavo. Sul lato opposto agli spalti sorgerà una struttura con 100 posti a sedere, sediolini rigorosamente giallo-rossi e accorgimenti per innalzare il livello di sicurezza dei tifosi.
"Continua il percorso di restiling del campo sportivo - spiega l'assessore Michele Spinapolice - Dopo le operazioni di adeguamento e manutenzione del terreno di gioco, "erpicatura", pulizia caditoie, messa in sicurezza delle aree con apposito materiale anti-trauma, il cronoprogramma continua con la creazione della tribuna ospiti, con ingresso laterale separato e porta di emergenza, il tutto con un bel colpo d'occhio giallo-rosso. Un intervento che, ovviamente, aumenterà il livello di sicurezza dell'impianto sportivo".
"Stiamo finalmente puntando all’omologazione definitiva del nostro campo sportivo - afferma il sindaco Marcantonio Spera - contiamo di riformulare la capienza riportandola a quella massima che potrebbe essere intorno ai 2000 posti a sedere e quindi ci auguriamo di riportare tanti tifosi allo stadio".