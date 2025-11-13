San Martino Valle Caudina, Deborah muore a 29 anni: Dolce e solare, faceva l'Oss Il cordoglio per la morte di Deborah Vitagliano. ha lottato sempre con la dolcezza e coraggio

San Martino Valle Caudina, vicino Montesarchio, piange la scomparsa di Debora Vitagliano, OSS di soli 29 anni stroncata da un tumore al seno contro cui aveva combattuto con una forza che ha commosso tutti. Una battaglia affrontata senza mai perdere la dolcezza, l’ironia e la capacità di incoraggiare chi le stava accanto. Debora, giovane solare, gentile e piena di vita, viveva a Bologna insieme al compagno Giovanni dove svolgeva la professione di Oss, con competenza, passione e impegno. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in poco tempo lasciando attoniti e sconvolti familiari ed amici. Lascia la mamma Anna, il papà Antonio, il fratello Gabriele, il compagno Giovanni e l’amica Sara, i parenti e gli amici tutti.