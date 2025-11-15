Monteforte, De Santis: mi metto in gioco per rilanciare il territorio Candidata con la lista E' Ora, si presenta alla comunità e lancia la sfida

“Vorrei trasformare l’amore per il mio paese in un impegno concreto, quotidiano, responsabile”. Si presenta così una delle donne più giovani, dinamiche e brillanti della lista “E’ Ora” che candida a sindaco di Monteforte Irpino Fabio Siricio. Lei è Francesca De Santis, 32 anni, imprenditrice nell’azienda di arredamento e design di famiglia, all’interno della quale sta portando nuove idee, fresche e dinamiche, per un rinnovamento fisiologico e già apprezzato. Concreta e molto motivata.

“Chi mi conosce – afferma - sa che ai grandi discorsi preferisco i valori: la sincerità, la concretezza, il legame con la propria comunità. Monteforte è il mio paese, il luogo dove sono nata, cresciuta, dove lavoro e dove ho scelto di restare. Da mio nonno Antonio ho imparato che fare qualcosa per gli altri non è un gesto straordinario, ma un dovere quotidiano, un modo per restituire al proprio paese almeno una parte di ciò che ci ha dato. Oggi, a distanza di anni, sento di voler continuare quel percorso, di mettermi in gioco con lo stesso spirito di servizio e con la stessa passione che animava lui”. De Santis è alla sua seconda esperienza “politica”. “Non è la prima volta che scelgo di mettermi in gioco.

Già nel 2016 ho vissuto una prima esperienza. All’epoca ero molto giovane ma avevo lo stesso entusiasmo e lo stesso desiderio di oggi nel dare una mano al mio territorio. Ora torno a farlo con una consapevolezza diversa. Questa, per me, è la scelta della maturità. Ho deciso di candidarmi perché credo che Monteforte abbia bisogno di una nuova generazione di persone che vogliano fare, non solo parlare e, peggio ancora, criticare. Persone che conoscano la realtà del territorio, che ascoltino davvero i cittadini, che non si arrendano alla rassegnazione e al “tanto non cambia niente”. Io credo, invece, che qualcosa possa e debba cambiare. E che il cambiamento parta proprio da noi, dai giovani, da chi ha idee nuove ma anche il rispetto per la storia e le esperienze che ci hanno preceduti”.

L’associazionismo e il rilancio delle associazioni tra i primi punti dell’agenda politica e amministrativa di Francesca De Santis. “Monteforte è ricca di energie, di gruppi, di persone che dedicano tempo e passione agli altri, ma troppo spesso queste realtà non sono valorizzate abbastanza. Credo che un’amministrazione attenta debba saper ascoltare e sostenere il mondo associativo, che rappresenta una risorsa enorme per la crescita sociale e culturale di un paese. Le associazioni non sono solo “hobby”: sono luoghi dove si formano i cittadini, dove si cresce insieme, dove si impara la solidarietà, l’inclusione e il rispetto reciproco. Mi piacerebbe che Monteforte diventasse un laboratorio di partecipazione, dove le associazioni possano collaborare con il Comune per costruire progetti condivisi, rivolti ai giovani, agli anziani, alle famiglie”.

Un altro tema che sta particolarmente a cuore di De Santis è quello degli animali e del randagismo. “Monteforte, come purtroppo molti altri comuni, vive una situazione complessa su questo fronte. Ci sono troppi cani e gatti randagi, troppi casi di abbandono, e spesso non c’è una rete di intervento tempestiva o un’attenzione sufficiente al problema.

Credo che un paese civile si misuri anche dal modo in cui tratta i suoi animali, e che la tutela degli animali non sia solo una questione di sensibilità, ma anche di salute pubblica e di rispetto per la vita”. De Santis, insomma, mette sul tavolo idee concrete e fattibili. E’ abituata a stare in mezzo alle persone, ad ascoltare, a condivide con tutti i progetti e a portarli avanti. Anche questa campagna elettorale che volge ormai quasi al termine è caratterizzata dall’ascolto quotidiano dei cittadini che la 32enne sta incontrando in modo capillare.