"Educare alla parità tra pari": firma dell'accordo di rete ad Ariano Ecco che cosa prevede il progetto

Domani, 21 novembre alle ore 12.30, a palazzo di città di Ariano Irpino, la firma dell'accordo di rete tra scuole, comune e associazioni locali per il progetto: "Educare alla parità tra pari", nell’ambito delle iniziative legate alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa coinvolge l'istituto Giuseppe De Gruttola, il Ruggero II, il liceo classico-scientifico Parzanese, il comune di Ariano Irpino, l’azienda speciale consortile A1 e il centro antiviolenza Ananke.

Il progetto prevede laboratori di psico-educazione dedicati agli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sulla violenza di genere e promuovere la cultura del rispetto e della parità tra pari.

La firma dell'accordo di rete rappresenta un importante passo concreto nella collaborazione tra istituzioni scolastiche, amministrazione pubblica e realtà associative del territorio per la promozione dei diritti, della parità di genere e della prevenzione della violenza e per costruire una comunità più consapevole e inclusiva