L'amministrazione comunale di Monteforte Irpino informa la cittadinanza che non ha incaricato alcuna persone ad a effettuare raccolte di denaro porta a porta o presso attività commerciali, a nome del Comune.
In particolare, è stata segnalata la presenza di una persona che si presenta come incaricata del Comune per una raccolta a favore delle donne vittime di violenza:
Questa iniziativa non è riconducibile al Comune di MOnteforte Irpino.
Il Comune, qualora promuova iniziative solidali o di beneficenza:
• le comunica esclusivamente sui suoi canali ufficiali, fornisce tutti i riferimenti necessari, indica Iban e modalità di pagamento ufficiale. "Qualora si presentassero rischieste non autorizzate segnalate subito alle forze dell'ordine", si legge nella nota stampa del comune, guidato dal sindaco Siricio.
"Raccogliamo fondi per conto del comune": è falso, l'amministrazione non c'entra
L'amministrazione guidata da Siricio informa tempestivamente della raccolta non autorizzata
