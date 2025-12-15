"Raccogliamo fondi per conto del comune": è falso, l'amministrazione non c'entra L'amministrazione guidata da Siricio informa tempestivamente della raccolta non autorizzata

L'amministrazione comunale di Monteforte Irpino informa la cittadinanza che non ha incaricato alcuna persone ad a effettuare raccolte di denaro porta a porta o presso attività commerciali, a nome del Comune.

In particolare, è stata segnalata la presenza di una persona che si presenta come incaricata del Comune per una raccolta a favore delle donne vittime di violenza:

Questa iniziativa non è riconducibile al Comune di MOnteforte Irpino.

Il Comune, qualora promuova iniziative solidali o di beneficenza:

• le comunica esclusivamente sui suoi canali ufficiali, fornisce tutti i riferimenti necessari, indica Iban e modalità di pagamento ufficiale. "Qualora si presentassero rischieste non autorizzate segnalate subito alle forze dell'ordine", si legge nella nota stampa del comune, guidato dal sindaco Siricio.