Moscati: concerto di Natale per pazienti e operatori sanitari Ad esibirsi la Fanfara del 10° reggimento carabinieri Campania

Un’occasione di incontro, musica e vicinanza alla comunità ospedaliera nel periodo natalizio. Con questo spirito, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ospiterà il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, in programma dopodomani, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 11:00, nell’aula magna della Città Ospedaliera (primo piano, settore B).

L’iniziativa, promossa dal Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito, e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Angelo Zito, è dedicata ai pazienti e a tutti gli operatori sanitari. All’evento, che vedrà la partecipazione anche del Generale di Corpo d’Armata Comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”, saranno presenti tutte le autorità civili, militari e religiose cittadine. Il concerto sarà arricchito dal contributo degli allievi del Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa, in un clima di condivisione che intende rafforzare il legame tra istituzioni e comunità nel segno del Natale.