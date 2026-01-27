L'orrore del genocidio nazista: fu massacrato di botte ma avvenne un miracolo

63° reggimento fanteria, 28sima compagnia di Vercelli, è iniziata all’età di 18 anni tra raffiche di mitra, maltrattamenti e minacce l’odissea di Mario De Prospo.
Dopo tredici giorni e undici notti, arrivò a destinazione in Germania, in quel campo di concentramento, dove si costruivano le bombe.
Ha assistito a scene terribili, fu massacrato di botte. Poi tra lacrime ed incredulità, il suo miracoloso rientro a casa, dopo 55 giorni terribili, per una strana coincidenza nel giorno di Sant’Anna, protettrice del paese.
Una storia la sua che grazie alla regista arianese Annarita Cocca ha avuto grande rilievo nel cortometraggio sulla Shoah realizzato nel 2009 dagli alunni della scuola Mancini, guidati dall’allora dirigente scolastico Marco De Prospo.
Un documento che verrà riproposto oggi ad Avellino, in occasione della giornata della memoria promossa dall'Anpi, associazione nazionale partigiani d'Italia, comitato provinciale. L'appuntamento è al circolo della stampa, al corso Vittorio Emanuele alle ore 17.30.