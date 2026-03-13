Assalto al Pronto Soccorso: "Nottata di assurda violenza, servono pene severe" Rosapane (Nursind): pazienti e personale terrorizzati: il triage sembrava fare west

Assalto al pronto soccorso, indignazione e rabbia tra il personale sanitario del Moscati di Avellino, per una notte di violenza e follia. "Ieri è stata celebrata la giornata nazionale contro le aggressioni al personale sanitario e socio sanitario - spiegano Romina Iannuzzo e Michele Rosapane Nursind Avellino-. Stanotte il pronto soccorso, a causa di una rissa tra alcuni accompagnatori, si è trasformato in un far west. Si è evitato il peggio anche e soprattutto grazie all' intervento del personale sanitario in servizio, che ha messo a riparo i pazienti dalla violenza inaudita che si è generata all' interno del triage. Auspichiamo pene severe nei confronti di chi stanotte si è reso protagonista di questo violenza all' interno di un luogo di cura rischiando di compromettere l' assistenza ai pazienti. L' attuale Direzione Strategica del Moscati si sta impegnando, in questi mesi, per rafforzare le misure organizzative di contrasto alle aggressioni contro il personale sanitario. Riteniamo tuttavia che quanto verificatosi stanotte rappresenti un evento imprevedibile che poteva avere ancor più conseguenze. Un ringraziamento, infine, va alle forze dell'ordine che sono prontamente intervenute stanotte per evitare il peggio".