Avellino Basket: è la vigilia del match contro la RSR Sebastiani Rieti Domani (ore 20.30) il match al PalaDelMauro: passaggio chiave nel torneo dei biancoverdi

"La vittoria ci garantirebbe un balzo netto in classifica. Il pubblico inizia a credere in noi, cercheremo di renderli orgogliosi": così coach Gennaro Di Carlo si è espresso verso la prossima sfida del suo Unicusano Avellino Basket. Domani (ore 20.30) il primo di due match casalinghi per i biancoverdi: gara contro la RSR Sebastiani Rieti. "È una sfida difficile contro una squadra in forma. - ha sottolineato il coach dell'Avellino Basket - I due punti aprirebbero uno scenario diverso e per ottenerli dovremo sviluppare una prova di sacrificio".

"Il gruppo è in crescita per tanti aspetti"

"Torniamo a giocare in casa e siamo contenti perché vogliamo vedere sempre più tifosi al PalaDelMauro. - ha aggiunto la guardia/ala dell'Avellino Basket, Lucas Fresno, alla vigilia del match contro la Real Sebastiani - Stiamo bene e il gruppo è in crescita per tanti aspetti. Vogliamo risalire ulteriormente e andare oltre il decimo posto che per troppe settimane abbiamo vissuto. Vincendo possiamo firmare un passo importante nel nostro percorso".