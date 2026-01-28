Dimensionamento scolastico, Ruggero II: lettera aperta al sindaco Enrico Franza Giornata di mobilitazione da parte degli studenti ad Ariano Irpino

"Considerato che la decisione di creare due poli distinti, uno liceale e uno tecnico, è stata presa in contrasto con il piano espresso dalla Provincia, da cui dipendono gli istituti di istruzione secondaria, chiediamo a lei, e per il suo tramite all’amministrazione che rappresenta, di chiarire come intenda risolvere i problemi logistici derivanti da questa riorganizzazione (trasporti, spazi, orari, flussi di studenti) e soprattutto come verrà elaborato e garantito un nuovo piano di evacuazione che assicuri la sicurezza di studenti e personale in tutte le sedi coinvolte.

Riteniamo lei il nostro primo interlocutore, anche sapendo che questi quesiti non coinvolgono in prima battuta l’amministrazione comunale in quanto, di fatto, è lei che ha deciso di andare contro le determinazioni dell’Ente provinciale per salvaguardare l’autonomia del liceo Parzanese e vogliamo e speriamo che sia di aiuto per salvaguardare almeno la nostra sicurezza. Per questo noi studenti chiediamo una risposta sensata, pubblica ma soprattutto documentata".

Inizia così la lettera indirizzata al sindaco Enrico Franza da parte degli alunni dell'IISS Ruggero II.

Chiediamo, inoltre, di comprendere per quali motivazioni si sia optato per la divisione di un istituto che nasce già da due precedenti accorpamenti (l’ITCG “Gaetano Bruno e il Liceo “Guido Dorso”) e che oggi presenta un numero di studenti superiore ai parametri minimi previsti, invece di procedere all’unione di due istituti distinti, uno liceale e uno tecnico, entrambi con un numero di studenti al di sotto della soglia minima. In che modo questa decisione risponde a criteri di razionalizzazione, stabilità organizzativa e tutela della continuità didattica?"

Richiesta di chiarimenti anche in merito alle dichiarazioni circa “l’autonomia del liceo Parzanese che è stata salvata.

"Vorremmo comprendere cosa si intenda con questa espressione, poiché rischia di trasmettere l’idea che l’istituto liceale abbia un valore o uno status superiore rispetto agli altri indirizzi coinvolti, (IISS Ruggero II e IIS Giuseppe de Gruttola) che rappresentano anch’essi percorsi di eccellenza e pari dignità formativa. In che modo l’amministrazione, dopo questa affermazione, intende garantire che tutte le scuole siano considerate e valorizzate allo stesso livello? Potrebbe anche chiarire come il processo decisionale abbia tenuto conto delle procedure amministrative che i docenti dei due indirizzi coinvolti (IISS Ruggero II e IIS Giuseppe de Gruttola) dovranno affrontare, in particolare per quanto riguarda la necessità di ripresentare domande e richieste di riassegnazione alle nuove sedi. Sono stati valutati l’impatto organizzativo, i tempi e le possibili ricadute sulla continuità didattica per noi studenti? Secondo il suo punto di vista, con la scelta di “salvare il Liceo è stata salvata Ariano”. Dal nostro punto di vista, invece, che è quello degli studenti che ogni giorno vivono questa realtà, Ariano non è stata affatto salvata venendo accompagnata verso un progressivo declino attraverso una decisione maturata dopo un lungo dibattito concentrato quasi esclusivamente sulla volontà di salvaguardare il Parzanese, senza tenere conto delle direttive provinciali e di una visione complessiva del sistema scolastico cittadino.

Questo modo di fare contribuisce a trasmettere un’immagine poco chiara e poco attrattiva alle future famiglie che dovranno accompagnare i propri figli nella scelta della scuola superiore. Inoltre, decisioni basate sul favoritismo incentiveranno lo spopolamento della popolazione studentesca già appartenente a queste scuole, e il venir meno di una presenza studentesca diffusa sul territorio comporta una contrazione dell’economia locale e dell’occupazione nei servizi, con conseguenze negative per l’intera comunità".

Ogni istituzione scolastica ha la sua gloriosa storia

Ci teniamo a ricordarle, da comunità studentesca quale siamo, che non solo il Liceo Parzanese ha una storia ma anche il Ruggero II ne ha una ( proprio come l’IIS Giuseppe de Gruttola) e, se per disinteresse verso di noi lei non la conosce, siamo qui per rimediare: il Ruggero II é frutto della fusione di due distinti Istituti storici di Ariano Irpino, l’ITCG “Gaetano Bruno”, intitolato ad un insigne ingegnere e professore universitario, e il Liceo “Guido Dorso”, intitolato ad un illustre intellettuale irpino. Il nostro istituto nasce con un’intitolazione, Ruggero II di Altavilla, che esplicita la tenace volontà di radicare la dimensione educativa nella conoscenza della Storia, nella definizione di un’identità territoriale forte ed in una spinta proiettiva che sia accogliente ed espansiva ad un tempo.

Un trend congiunturale obiettivamente difficile, infatti la nostra scuola vuole essere, ed è, presidio civile, sociale, culturale e luogo di elezione per la creazione di capitale umano. La funzione a cui l’istituto vuole assolvere è quella di dare ai noi ragazzi una sostanziale libertà e capacità di scelta autonoma e consapevole ed una formazione che ci permetta di possedere strumenti in grado di dare un senso lavorativo e produttivo alle nostre scelte".

La lettera si conclude con il motto del Ruggero II

“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza".