Grottaminarda: strategie di sviluppo per la promozione del territorio

Dalle aree interne un patto di destinazione per valorizzare il turismo sul territorio. La sfida vede come protagonista Grottaminarda.
Informativa della delegata al turismo e alle politiche per l'agricoltura del comune di Grottaminarda, Virginia Pascucci, sull’avviso pubblico per la raccolta delle adesioni al patto di destinazione Dmo "Hirpinia", promosso dal consorzio Gal Irpinia, finalizzato ad aggregare enti, associazioni ed operatori privati del territorio al fine di migliorare la capacità di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica dell'Irpinia.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al giorno 20 febbraio 2026. "Con il patto di destinazione - dichiara Virginia Pascucci - prende avvio la fase operativa del processo di costruzione della destinazione turistica Hirpinia.
Si tratta di uno strumento fondamentale per l’avvio condiviso delle azioni strategiche di sviluppo, valorizzazione e promozione del territorio, nel nostro caso Sts (Sistema Territoriale di Sviluppo) B4 - Valle dell’Ufita, così come definito dal piano territoriale regionale.
La Dmo Hirpinia costituisce un’importante occasione per consolidare la collaborazione tra enti pubblici, operatori turistici, imprese locali, soggetti del terzo settore e tutte le realtà interessate a partecipare attivamente alla crescita del comparto turistico della nostra area.
Non a caso vi è la partecipazione del comune di Grottaminarda in qualità di partner pubblico. Si auspica, pertanto, un’ampia adesione da parte di ulteriori enti, imprese turistiche ed associazioni".