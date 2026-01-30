Ariano: le piante "scomode" di via tribunali e i furbetti dell'isola pedonale Automobilisti indisciplinati mettono a rischio l'incolumità dei pedoni

Arrivano all'imbocco di via Marconi, vicino all'auditorium comunale, spostano le piante come se nulla fosse e passano tranquillamente incuranti dell'isola pedonale.

E' quanto sta accadendo in centro ad Ariano Irpino. Il problema sembra che sia stato anche segnalato.

L'indignazione

"Ariano Irpino, la città dove anche soli 150 metri di isola pedonale danno fastidio! E quindi spostiamo le piante affinché ci passo tranquillamente con l’auto - scrive Stefano Mincolelli - sono giorni che passano macchine di persone che non vedono più l’ostacolo e non sanno che è isola pedonale, mettendo a rischio l’incolumità di bambini e pedoni".

Quale potrebbe essere la soluzione

Una furbata che potrebbe finire con l'installazione dei dissuasori mobili, qui come all'imbocco di via D'Afflitto, i piazza plebiscito già annunciata nei mesi scorsi dal sindaco Enrico Franza.