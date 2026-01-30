Ariano: congresso fondativo della sezione Anpi L'appuntamento è per sabato 31 gennaio 2026, alle ore 16:30, nella sede della Cgil

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso la sede Cgil di Ariano Irpino sita in Piazza Mazzini, sarà celebrato il congresso fondativo della sezione dell’Anpi Ariano-Valle Ufita.

Ecco il programma:

Ore 16,30 Apertura Congresso con il saluto di Giovanni Capobianco, Presidente Provinciale ANPI

Ore 16,45 Elezione Presidenza Congresso e commissioni congressuali

Ore 17 Saluti ospiti

Ore 17,30 Interventi e dibattito

Ore 18 Votazioni ordini del giorno e documento congressuale, elezione

organismi Garante del Congresso delegato dall’Anpi nazionale, sarà Amerigo Ciervo, presidente provinciale Anpi di Benevento.

Il pericolo per la tenuta democratica del nostro Paese, rappresentato dall’avanzare delle forze reazionarie e neofasciste, chiama tutti ad un’intensa partecipazione, con il coinvolgimento dei cittadini democratici, giovani, donne e uomini, uniti intorno ai valori e ai principi della carta costituzionale.