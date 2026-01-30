Stroncato da un infarto fulminante, muore Michelangelo Ciarcia: Pd in lutto

Ciarcia era stato presidente dell'Alto Calore. Aveva 69 anni

Avellino.  

Un infarto fulminante lo ha stroncato stamattina presto. Inutili i tentativi di soccorso. Michelangelo Ciarcia, 69 anni, è morto all'improvviso, una notizia che ha sconvolto stamane il mondo politico irpino. I familiari hanno chiesto aiuto al 118 ma quando l'ambulanza ha tentato il trasferimento presso l'ospedale di Avellino dalla sua abitazione di Venticano si è verificato il decesso.

 Michelangelo Ciarcia è stato da sempre un punto di riferimento del Partito democratico irpino oltre ad essere un imprenditore il cui marchio da tempo ha superato i confini provinciali. Diversi i ruoli ricoperti nel partito democratico è stato candidato alle regionale del 2020 ed ha ricoperto l'incarico di tesoriere del partito. Persona di grande serietà e garbo ha guidato anche l'Alto Calore nella fase difficile del rischio fallimento: rassegnò le dimissioni nel marzo del 2024. Ai familiari giungano le condoglianze e il cordoglio della redazione di Otto pagine e di Otto Channel tv. 

