San Martino, fucilate contro l'abitazione di un familiare: in manette 39enne Il 39enne è stato condotto nel carcere di Bellizzi Irpino ed è già noto alle forze dell'ordine

di Paola Iandolo

E' finito in carcere il responsabile delle fucilate contro l’abitazione di un familiare. Il 39enne noto alle forze dell'ordine è in arresto. Il pregiudicato - tratto in arresto dai carabinieri - è stato associato alla casa circondariale di Bellizzi Irpino ad Avellino. Ora sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a chiarire il movente del gesto e al rinvenimento dell’arma utilizzata per esplodere i colpi di fucile.

L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minaccia. L’intervento dei militari dell’Arma è avvenuto in piazza I Maggio, dove erano stati segnalati colpi d’arma da fuoco.Giunti sul posto, i Carabinieri hanno riscontrato che l’uomo avrebbe esploso due colpi con un fucile, non ancora rinvenuto, verso l’abitazione di un parente residente nel suo stesso condominio.

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti. Subito dopo i fatti, il 39enne si sarebbe allontanato a bordo della propria auto. Nel giro di pochi minuti, l’uomo è stato rintracciato dagli operanti mentre percorreva a piedi una strada del centro abitato. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.