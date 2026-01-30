Inquinamento fiume Sarno: sequestro e denuncia dei carabinieri Detenzione incontrollata di rifiuti speciali pericolosi

Controlli dei carabinieri del nucleo forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.

Blitz a Solofra nella sede operativa di un’azienda dedita alla fabbricazione e manutenzione di macchine e apparecchiature per l’industria, cuoio e pelli.

I militari hanno appurato che l'azienda in questione deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti contenenti olii esausti, materiale ferroso e bombolette di gas. Rinvenuto inoltre, nel retro del capannone un impianto di lavaggio per attrezzature con utilizzo di acque non conforme alla normativa.

Accertato inoltre che in un locale interno si svolgeva un’attività di verniciatura dei macchinari in assenza di autorizzazione.

Al termine degli accertamenti, si è proceduto al sequestro preventivo dell’opificio e del piazzale esterno di circa 5000 metri quadrati e alla denuncia dell’amministratore unico della società.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.