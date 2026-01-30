Scuola primaria di Montefredane: il sindaco scrive alle famiglie "Difendere un presidio fondamentale della comunità"

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha inviato in questi giorni una lettera ai genitori dei bambini in età di iscrizione alla classe prima della scuola primaria, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della comunità su un tema di grande importanza: il futuro della scuola sul territorio comunale.

Nella comunicazione, il primo cittadino ha illustrato con chiarezza e trasparenza la situazione legata al numero delle iscrizioni, evidenziando come il mancato raggiungimento del minimo previsto possa comportare la non attivazione della classe prima e, di conseguenza, la chiusura della scuola primaria di Montefredane.

Una eventualità che - come sottolineato nella lettera - non sarebbe temporanea, ma rischierebbe di compromettere definitivamente la presenza della scuola nel paese, incidendo negativamente sull’edilizia scolastica, sull’assegnazione delle risorse future e sulla tenuta sociale ed economica della comunità.

Il sindaco ha ribadito che la scuola non rappresenta solo un servizio educativo, ma un presidio culturale, sociale e umano, fondamentale per contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie e garantire un futuro al territorio. La sua perdita determinerebbe disagi significativi soprattutto per i genitori lavoratori e per le famiglie più fragili.

Con la lettera, l’amministrazione comunale ha voluto lanciare un appello al senso di responsabilità e di solidarietà di ciascun cittadino, ricordando che le scelte individuali incidono profondamente sul destino collettivo del paese.

Allo stesso tempo, il sindaco ha assicurato la piena disponibilità dell’Amministrazione al confronto con le famiglie, aprendo all’ascolto di esigenze, osservazioni e proposte utili a migliorare l’organizzazione e la qualità del servizio scolastico.

"Difendere la scuola - ha scritto il Sindaco - significa difendere il futuro di Montefredane». Un messaggio chiaro e diretto, che richiama tutta la comunità a una scelta consapevole per il bene delle nuove generazioni".