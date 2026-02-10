"La crisi idrica, la vera questione meridionale": Caivano fa tappa a Calitri Continua il tour in Irpinia da parte del portavoce del coordinamento piccoli comuni italiani

"La crisi idrica, la vera questione meridionale". Incontro con l'autore Virgilio Caivano oggi a Calitri nella casa della musica.

L'appuntamento è alle ore 18.00. Continua il tour in Irpinia da parte del portavoce del coordinamento piccoli comuni italiani.

Interverranno: Maurizio Petracca presidente gruppo Pd Regione Campania, Pasquale Pisano presidente Asi area sviluppo industriale, Antonio Di Conza sindaco di Lacedonia. Moderano Alessandro Cesta e Canio De Rosa. Seguirà dibattito sulla questione "Acquedotto pugliese - alto calore".

"La crisi idrica è un tema enorme per troppo tempo sottovalutato ad ogni livello. Nel mio lavoro editoriale, provo a raccontare il mio viaggio nel Sud assetato e sitibondo, dove incontro aziende agricole e zootecniche, scuole, imprese, attività di ristorazione, b&b, agriturismi e tanto altro.

Nel deserto generale il "germoglio" prodigioso di una partecipazione dal basso, con comitati civici, scuole e professionisti che si mettono in gioco dal basso, da cittadini che provano a cambiare le cose".

Un giro che ha visto presente Caivano dalla Calabria all'Abruzzo, al Molise, alla Campania, alla graziosa Basilicata.

L'ultima tappa, giorni fa ad Ariano Irpino insieme agli studenti dell'istituto Giuseppe De Gruttola e al comitato Uniamoci per l'acqua.

"Un mio "libro" di 18 pagine di verità assoluta. Grazie a quanti si sono resi disponibili finora, a tutte le forze politiche, sociali, culturali e sindacali per riflettere insieme un tema comune a tutte le comunità.