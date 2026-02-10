Ariano: chiesta convocazione di un consiglio comunale monotematico e aperto Caso Ruggero II. La richiesta dei gruppi consiliari del patto civivo e modetati per Ariano

"La scena del sindaco e del vice sindaco che redarguiscono scompostamente un’insegnante del Ruggiero II che aveva osato esprimere con pacatezza e educazione la propria opinione (peraltro assolutamente non peregrina) è uno dei punti più bassi raggiunti in questo quinquennio da un’amministrazione che pure ci ha abbondantemente abituato al peggio.

L’arroganza, la prevaricazione, l’attacco personale, il vittimismo di maniera non sono mai tollerabili, men che mai se provenienti da chi avrebbe il dovere di spiegare e giustificare le proprie scelte.

Esprimiamo la massima solidarietà ai docenti e agli alunni per le offese ricevute e per l’atteggiamento sussiegoso e infastidito con il quale sono stati accolti.

Poiché crediamo che gli addetti ai lavori e i cittadini abbiano il diritto di avere delle risposte, e di sapere se sia ancora possibile valutare un aggiustamento di rotta, abbiamo promosso la convocazione di un consiglio comunale monotematico e aperto a contributi esterni. Attendiamo che, a norma di statuto e di regolamento, venga fissata la data della seduta".