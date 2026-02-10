Sicurezza urbana: il comune di Monteforte Irpino raddoppia In arrivo 15 telecamere di videosorveglianza

Sicurezza urbana, il Comune di Monteforte raddoppia. L’ente irpino è destinatario di un finanziamento statale di 120mila euro grazie ad un progetto redatto dai tecnici comunali e ritenuto finanziabile dal Ministero dell’Interno sulla scorta del Decreto-legge inerente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Fondi che fanno il paio con quelli ricevuti grazie ad un altro progetto che rientra nel Poc “Legalità” 2014-2020, ammontanti a 48.809,01 euro, e che sarà al centro di un summit in programma in Prefettura giovedì 12 febbraio, alla presenza del Prefetto e di altri comuni irpini.

Il nuovo progetto è stato oggetto di una riunione tecnica di approfondimento tenutasi presso Palazzo Loffredo e alla quale hanno preso parte il comandante della polizia locale Lucilla Landolfi, il comandante della stazione dei carabinieri Michele Marcucci, il sindaco Fabio Siricio e l’assessore con delega alla Sicurezza Massimo Vitale.

Il summit è servito a programmare gli interventi e a individuare i luoghi dove saranno installate le 15 telecamere di videosorveglianza di lettura targhe e di contesto.

I nuovi occhi elettronici saranno posti lungo tutto il perimetro esterno di Monteforte Irpino, in modo da tenere sotto controllo continuo gli accessi in entrata e in uscita. In questo modo, saranno garantiti maggiori controlli e maggiore sicurezza urbana.

Grazie a questo nuovo progetto e a quello precedente dei fondi Poc 2014-2020, Monteforte Irpino avrà una copertura di telecamere integrale, un sistema operante sia all’esterno della cittadina che all’interno del perimetro urbano.

«Garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Monteforte Irpino è stata subito una nostra priorità – sottolinea il sindaco -. Con questi due progetti avremo una copertura capillare di tutto il territorio, sia urbano che extraurbano. Ma il nostro impegno non si ferma di certo qui, perché la tranquillità dei residenti deve essere garantita sempre».