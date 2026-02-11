Avellino-Frosinone: le probabili formazioni, ipotesi Le Borgne mezzala

Alle 20 la sfida al "Partenio-Lombardi" per il ventiquattresimo turno

Avellino.  

Alle 20 la prima di due gare casalinghe consecutive per l'Avellino. Sfida contro il Frosinone al "Partenio-Lombardi" dopo i primi match del ventiquattresimo turno di campionato. I lupi scenderanno in campo con il +4 sulla zona playout e il doppio turno interno (domenica alle 19.30 sarà poi sfida con il Pescara) dirà tanto sulla prospettiva stagionale della squadra di Biancolino. Il tecnico di Capodichino ripartirà dal 3-5-2. Assenti per infortunio Reale, Izzo, Kumi e Favilli. Cancellotti prenderà il posto dello squalificato Missori sulla fascia destra. Dall'altra parte ci sarà Sala. In difesa il trio sarà composto da Enrici, Simic e Fontanarosa. A centrocampo occhio a Le Borgne mezzala destra con Palmiero da rientro in regia e con Besaggio favorito su Sounas per il ruolo di mezzala sinistra. Il greco è tornato nell'elenco dei convocati. In attacco dovrebbe ricomporsi la coppia Tutino-Biasci con Patierno e Pandolfi al pari di Russo, Insigne, Sgarbi e D'Andrea pronti dalla panchina. Il Frosinone si presenterà al "Partenio-Lombardi" senza gli squalificati Kone ed Anthony Oyono e senza gli infortunati Barcella, Monterisi e Francesco Gelli (Gori non convocato).

Le probabili formazioni

Serie B
Ventiquattresima Giornata
Avellino-Frosinone
Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Cancellotti, Le Borgne, Palmiero, Besaggio, Sala; Tutino, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Pandolfi, Patierno, Russo, D'Andrea, Sgarbi, Palumbo, Armellino, Sounas, Sassi, Milani, Insigne
Frosinone (3-4-3): Palmisani; Calvani, Cittadini, Bracaglia; J. Oyono, Calò, Koutsoupias, Marchizza; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini. A disp. Lolic, Pisseri, J. Gelli, Cichella, Corrado, Grosso, Masciangelo, Ndow, Fini, Fiori, Vergani, Zilli
Arbitro: Arena
Assistenti: Scatragli e Fontemurato
Quarto ufficiale: Picardi
VAR e AVAR: Pezzuto e Cosso

