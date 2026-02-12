Dimensionamento scolastico ad Ariano: la minoranza chiede convocazione consiglio

Richiesta indirizzata al presidente del civico consesso, sindaco e segretario generale

dimensionamento scolastico ad ariano la minoranza chiede convocazione consiglio

Ridefinizione del dimensionamento scolastico in relazione agli Istituti operanti nel territorio del comune di Ariano Irpino. Informativa del sindaco, discussione e determinazioni...

Ariano Irpino.  

Tiene banco la questione dimensionamento scolastico ad Ariano Irpino. La minoranza ha inviato una richiesta di convocazione del consiglio comunale, a firma di Antonio Della Croce, Marcello Luparella, Emerico Mazza e Daniele Tiso. E' indirizzata al presidente del consiglio comunale Luca Orsogna, al sindaco Enrico Franza e al segretario generale Donato Morano

Ecco il documento: 

I sottoscritti Consiglieri Comunali premesso:

• che con delibera di giunta regionale n. 6 del 26.01.2026 è stato definito il dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027;

• che a seguito di tale provvedimento si sono verificate variazioni sostanziali nell’organizzazione e nel di-mensionamento scolastico degli Istituti di istruzione secondaria presenti ad Ariano Irpino;

• che il procedimento deliberativo di cui sopra, nonostante il Comune di Ariano Irpino sia stato più volte consultato ed abbia operato le proprie indicazioni, non è stato preceduto da alcun dibattito consiliare;

• che allo stato appare opportuno informare in modo più ufficiale la cittadinanza e la stessa Istituzione con-siliare sull’iter che ha condotto all’adozione della Delibera Regionale in parola, e ad illustrare i motivi per cui l’Amministrazione Comunale abbia ritenuto le decisioni adottate accettabili ed idonee a salvaguardare l’assetto complessivo del sistema scolastico cittadino;

• che nel contempo, stante le forti perplessità suscitate nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori dalle decisioni adottate, occorre valutare l’eventuale possibilità di adoperarsi affinchè tali decisioni vengano modificate ed emendate.

Tanto premesso i sottoscritti chiedono ai sensi dell’art. 34 comma 7 dello Statuto e dell’art. 47 comma 2 lett. c) del Regolamento del Consiglio Co-munale la convocazione, nei termini ivi previsti, di una seduta di Consiglio Comunale, allargata ai rappresen-tanti degli Istituti scolastici arianesi, primari e secondari, per discutere del seguente argomento da porre all’or-dine del giorno:

Ridefinizione del dimensionamento scolastico in relazione agli Istituti operanti nel territorio del comune di Ariano Irpino. Informativa del sindaco, discussione e determinazioni.

