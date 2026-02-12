Dimensionamento scolastico ad Ariano: la minoranza chiede convocazione consiglio Richiesta indirizzata al presidente del civico consesso, sindaco e segretario generale

Tiene banco la questione dimensionamento scolastico ad Ariano Irpino. La minoranza ha inviato una richiesta di convocazione del consiglio comunale, a firma di Antonio Della Croce, Marcello Luparella, Emerico Mazza e Daniele Tiso. E' indirizzata al presidente del consiglio comunale Luca Orsogna, al sindaco Enrico Franza e al segretario generale Donato Morano.

Ecco il documento:

I sottoscritti Consiglieri Comunali premesso:

• che con delibera di giunta regionale n. 6 del 26.01.2026 è stato definito il dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027;

• che a seguito di tale provvedimento si sono verificate variazioni sostanziali nell’organizzazione e nel di-mensionamento scolastico degli Istituti di istruzione secondaria presenti ad Ariano Irpino;

• che il procedimento deliberativo di cui sopra, nonostante il Comune di Ariano Irpino sia stato più volte consultato ed abbia operato le proprie indicazioni, non è stato preceduto da alcun dibattito consiliare;

• che allo stato appare opportuno informare in modo più ufficiale la cittadinanza e la stessa Istituzione con-siliare sull’iter che ha condotto all’adozione della Delibera Regionale in parola, e ad illustrare i motivi per cui l’Amministrazione Comunale abbia ritenuto le decisioni adottate accettabili ed idonee a salvaguardare l’assetto complessivo del sistema scolastico cittadino;

• che nel contempo, stante le forti perplessità suscitate nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori dalle decisioni adottate, occorre valutare l’eventuale possibilità di adoperarsi affinchè tali decisioni vengano modificate ed emendate.

Tanto premesso i sottoscritti chiedono ai sensi dell’art. 34 comma 7 dello Statuto e dell’art. 47 comma 2 lett. c) del Regolamento del Consiglio Co-munale la convocazione, nei termini ivi previsti, di una seduta di Consiglio Comunale, allargata ai rappresen-tanti degli Istituti scolastici arianesi, primari e secondari, per discutere del seguente argomento da porre all’or-dine del giorno:

Ridefinizione del dimensionamento scolastico in relazione agli Istituti operanti nel territorio del comune di Ariano Irpino. Informativa del sindaco, discussione e determinazioni.