Morte vedova Michele Ferrero: il cordoglio di Rosanna Repole dall'Irpinia L'affetto e la gratitudine nelle parole del sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi

L'amministrazione comunale di Sant'Angelo dei Lombardi apprende con tristezza la notizia della scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International, e partecipa commossa al lutto che ha colpito il figlio Giovanni e tutta la famiglia Ferrero.

"Nella comunità di Sant'Angelo dei Lombardi e nell'intera area dell'Alta Irpinia - afferma il sindaco Rosanna Repole - la Ferrero ha contribuito alla tenuta sociale ed economica a seguito del terremoto del 1980. Vi contribuisce ancora oggi con un impegno sempre maggiore.

La signora Maria Franca, una vita al fianco del marito Michele Ferrero, è stata un'amica di Sant'Angelo dei Lombardi, più volte in paese mostrando una vicinanza che non dimenticheremo.

È stata un esempio di dedizione e impegno, amore per la famiglia e per le comunità, con una costante attenzione al Sociale e alla crescita culturale delle comunità stesse. Oggi Sant'Angelo dei Lombardi la ricorda con affetto e gratitudine".