Ariano, vico IV Anzani e Russo Anzani: rischio costante per cittadini e turisti L’intera scalinata resta al buio nelle ore serali e notturne, rendendo il passaggio pericoloso

Luci spente, scala grezza e bulloni sporgenti sulla rampa tra Vico IV Anzani e Russo Anzani: rischio costante per cittadini e turisti.

Da moltissimo tempo la rampa di scale che collega Vico IV Anzani alla strada Russo Anzani è completamente priva di illuminazione. L’intera scalinata resta al buio nelle ore serali e notturne, rendendo il passaggio estremamente pericoloso.

La situazione è aggravata dal fatto che la scala non è mai stata pavimentata: i gradini sono ancora grezzi, irregolari e difficili da distinguere, soprattutto in assenza di luce. Questo comporta un alto rischio di cadute, in particolare per le persone anziane.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di pericolo: lungo la rampa sono presenti bulloni in fuoriuscita che mantengono la ringhiera, lasciati scoperti e sporgenti. In condizioni di scarsa visibilità, questi elementi metallici rappresentano un serio rischio di urti, ferite e inciampi, sia per chi si appoggia alla ringhiera sia per chi transita sulla scala.

La rampa è utilizzata quotidianamente anche da turisti, che la percorrono per raggiungere un agriturismo presente nella zona.

Chi non conosce il percorso si trova ad affrontare una scalinata buia, non rifinita e con parti metalliche sporgenti, offrendo un’immagine negativa del territorio e mettendo a repentaglio la sicurezza dei visitatori.

Nonostante il problema persista da moltissimo tempo, non risultano interventi per il ripristino dell’illuminazione né per la messa in sicurezza della scala e della ringhiera. Una condizione che configura un evidente problema di sicurezza pubblica e di decoro urbano.

Si chiede pertanto un intervento urgente da parte degli enti competenti per:

ripristino immediato dell’illuminazione, pavimentazione della scalinata, messa in sicurezza della ringhiera con la rimozione o copertura dei bulloni sporgenti.

Un intervento necessario per tutelare residenti, anziani per lo più invalidi e turisti ed evitare incidenti facilmente prevedibili.