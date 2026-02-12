E' morta Maria Franca Ferrero, addio alla vedova del creatore della Nutella Lutto in Irpinia

È morta all'età di 87 anni nella sua casa di Alba (Cuneo) Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni. Il 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita.

Il lutto a Sant'Angelo dei Lombardi

"L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi apprende con tristezza la notizia della scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International, e partecipa commossa al lutto che ha colpito il figlio Giovanni e tutta la famiglia Ferrero. Nella comunità di Sant’Angelo dei Lombardi e nell’intera area dell’Alta Irpinia, la Ferrero ha contribuito alla tenuta sociale ed economica a seguito del terremoto del 1980. Vi contribuisce ancora oggi con un impegno sempre maggiore. La signora Maria Franca, una vita al fianco del marito Michele Ferrero, è stata un’amica di Sant’Angelo dei Lombardi, più volte in paese mostrando una vicinanza che non dimenticheremo. È stata un esempio di dedizione e impegno, amore per la famiglia e per le comunità, con una costante attenzione al Sociale e alla crescita culturale delle comunità stesse. Oggi Sant’Angelo dei Lombardi la ricorda con affetto e gratitudine". Si legge sulla pagina social de comune altirpino.

Chi era

Maria Franca Ferrero era nata a Savigliano (Cuneo) il 21 gennaio 1939. Dopo il ginnasio e il liceo aveva frequentato la scuola per interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell'azienda di Alba, prossima a diventare una multinazionale.